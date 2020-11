진보당 전남도당, 학교비정규직노조 전국 돌봄 총 파업 지지

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 진보당이 학교비정규직노조 전국 돌봄 총파업을 지지하고 나섰다.

진보당 전남도당은 4일 전남도교육청 앞에서 기자회견을 갖고 “학교현장에는 비정규직 노동자가 40%를 차지한다”고 밝혔다.

이어 “이들은 법적인 신분이 보장되지 않아 학교에서는 ‘유령’같은 존재였다”며 “오는 6일 전국학교비정규직노조 전국 돌봄노동자 총파업은 교육공무직 법제화와 돌봄 공공성 강화와 확대, 돌봄 노동자들의 신분보장과 처우개선을 위한 정당한 파업이다”고 강조했다.

또 “코로나19 사태로 공적 돌봄의 확대, 강화가 요구되고 있다”면서 “이와는 반대로 정부의 온종일 돌봄체계와 국회의원들이 제출한 ‘초등 돌봄업무 지자체 이관’은 돌봄영역의 민간위탁과 대량해고, 돌봄 정책 파행으로 이어질 것이 불을 보듯 뻔하다”고 주장했다.

더불어 “초등 돌봄업무 지자체 이관을 중단하고 공적 돌봄체계를 확대하고 강화해야 한다”며 “진보당은 학교비정규직 노동자들의 투쟁을 지지하고 함께 하겠다”고 덧붙였다.

김가영 학교비정규직 전남지부 사무처장은 “맞벌이 증가와 양육환경 변화 등으로 초등학생의 돌봄에 대한 사회적 수요가 지속적으로 증가하고 있으나 돌봄교실 운영에 대한 명확한 법률적 근거가 없었다”며 “이번 총파업은 지자체 이관 중단과 돌봄교실 법제화와 공적 돌봄 강화, 교육공무직이라는 법적 지위, 이름을 찾기 위한 투쟁이다”고 말했다.

