코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭

외국인·기관 매수 강세…기관 8월18일 이후 하루 최대 순매수 기록

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 2%가까이 오른 채 마감하며 국내 증시에 간만에 상승장이 나타났다. 외국인과 기관의 매수세가 양대 지수 상승을 이끈 것으로 보인다.

3일 코스피는 전장 대비 1.88%(43.15포인트) 오른 2342.31에 마감했다. 종가 기준 지난 6월16일 이후 최대 상승폭이다. 전날보다 0.68% 오른 2315.81로 출발한 이후 꾸준히 상승세를 유지하며 2340대에 안착했다.

외국인과 기관의 매수세가 강했다. 각각 2043억원, 4551억원을 순매수했다. 기관의 경우 지난 8월18일 이후 하루 최대 순매수 규모다. 반면 개인은 6558억원을 순매도했다. 지난 7월28일 1조495억원 이후 가장 많이 팔아치웠다.

모든 업종이 상승마감했다. 의약품 업종의 상승폭이 3.72%로 가장 컸다. 이어 화학(3.04%), 전기·전자(2.45%), 의료정밀(@.33%), 제조업(2.33%), 기계(2.14%) 등 2% 이상 상승한 업종도 다수였다.

시가총액 상위 10위 업종도 대부분 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 14,500 등락률 +5.93% 거래량 998,400 전일가 244,500 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착제약·바이오사 3분기 호실적…기술수출·코로나 덕봤다 장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP close 의 상승폭이 5.9%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 33,000 등락률 +5.30% 거래량 635,723 전일가 623,000 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착산업부 '미래차과' 신설…차값 인하·세계최초 '레벨4' 상용화 '박차'장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP close (5.3%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 459,500 전일대비 19,500 등락률 +4.43% 거래량 710,504 전일가 440,000 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착48만평 '솔라시도' 태양광 패널…5시간 만에 90% 충전(종합)산업부 '미래차과' 신설…차값 인하·세계최초 '레벨4' 상용화 '박차' close (4.6%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,800 전일대비 1,400 등락률 +2.44% 거래량 14,869,677 전일가 57,400 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착삼성전자, 노조 공동교섭단과 첫 상견례…단체교섭 시작(종합)국제 발표! 중증 막는 치료제 소식에 ‘주가급등’! close (2.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 1,800 등락률 +2.26% 거래량 2,050,123 전일가 79,600 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close (2.2%) 등의 순이었다. LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,517,000 전일대비 14,000 등락률 -0.91% 거래량 22,802 전일가 1,531,000 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아 close 과 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 2,500 등락률 -0.88% 거래량 1,064,037 전일가 285,500 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close 는 각각 -0.9%, 0.8% 떨어졌다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 997,212 전일가 170,500 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착산업부 '미래차과' 신설…차값 인하·세계최초 '레벨4' 상용화 '박차'취임 후 처음 현대차 노조 만난 정의선 회장 "노사 관계 안정 중요" close 는 보합을 보였다.

코스닥도 1.93%(15.51포인트) 오른 818.46에 마감했다. 전날보다 0.88% 오른 810.01로 출발한 이후 상승세를 키워갔다. 오후 12시1분에는 전장보다 2.28% 오른 821.28까지 상승하기도 했다.

역시 외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 각각 696억원, 711억원을 사들였다. 반면 개인은 1334억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 통신장비 업종의 상승폭이 4.55%로 가장 컸다. 이어 일반전기전자(3.03%), 유통(2.92%), IT H/W(2.62%), 화학(2.39%), 반도체(2.34%), IT부품(2.28%), 종이·목재(2.25%) 등의 순이었다.

시총 상위 10위 종목 모두 상승 마감했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,100 전일대비 7,600 등락률 +6.01% 거래량 364,132 전일가 126,500 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.24% ↑ close 이 6.0% 상승하며 두드러졌다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,900 전일대비 3,700 등락률 +4.34% 거래량 1,021,437 전일가 85,200 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close (4.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 163,300 전일대비 4,900 등락률 +3.09% 거래량 218,002 전일가 158,400 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close (3.0%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,950 전일대비 700 등락률 +1.51% 거래량 642,508 전일가 46,250 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP카카오게임즈, 주가 4만 6200원.. 전일대비 2.33%코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합 close (2.6%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 118,800 전일대비 2,100 등락률 +1.80% 거래량 333,280 전일가 116,700 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 제넥신, 주가 11만 9300원.. 전일대비 2.23%코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합"방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다 close (1.8%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 269,900 전일대비 4,500 등락률 +1.70% 거래량 438,318 전일가 265,400 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 주가 26만 9000원.. 전일대비 1.36%코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합 close (1.7%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 1,300 등락률 +1.41% 거래량 300,748 전일가 92,000 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 2.72%에이치엘비, 주가 9만 2100원.. 전일대비 0.11%코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지 close (1.4%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 2,400 등락률 +1.20% 거래량 23,719 전일가 200,600 2020.11.03 15:30 장마감 관련기사 "방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close (1.2%) 등의 순이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr