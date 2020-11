현대차, 10월 38만5947대 판매…전년比 4.2% 감소

국내 판매는 1.2% 증가…해외는 5.2% 줄어

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차는 올해 10월 국내 6만5669대, 해외 32만278대 등 전 세계 시장에서 총 38만5947대를 판매했다고 2일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 1.2% 증가한 반면, 해외 판매는 5.2% 감소했다.

현대차의 국내 실적을 이끈 것은 그랜저다. 그랜저는 1만926대를 기록해 현대차에서 가장 많이 팔린 모델에 이름을 올렸고, 이어 아반떼 8316대, 쏘나타 5670대 등 세단이 총 2만5390대 판매됐다.

레저용차량(RV)은 팰리세이드 6514대, 싼타페 4003대, 투싼 3063대 등 총 1만7028대 팔렸다.

수소전기차 넥쏘는 지난 2018년3월 출시 이후 2년7개월만에 국내 누적 판매 1만대를 돌파했다.

상용차는 그랜드 스타렉스와 포터를 합한 소형 상용차가 1만1777대를 기록했고, 중대형 버스와 트럭을 합한 대형 상용차는 2315대 팔렸다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80가 5268대로 가장 많이 판매됐고, 이어 GV80 2743대, G90 915대, G70 233대 순이었다.

해외시장에서는 지난달 지난해 같은 기간 보다 5.2% 감소한 32만278대를 팔았다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 수요 위축에 따른 해외 공장 생산 감소 등 영향으로 판매가 줄었다.

현대차 관계자는 “코로나19 사태로 인한 위기 상황을 극복하기 위해 각 지역별 대응책을 마련하고, 부정적인 영향을 최소화하기 위해 힘쓰는 등 적극적인 리스크 관리 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

