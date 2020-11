NH농협은행, 농협인의 날 맞아 '농협 금융X생활' 이벤트

농협몰과 연계한 대규모 감사 이벤트 실시

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 다음달 31일까지 약 2개월간 NH스마트뱅킹 앱에서 디지털 금융상품 가입고객 및 농협몰 신규·구매고객을 대상으로 '하나로 다~ 되는 농협 금융X생활 이벤트Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ'를 진행한다고 2일 밝혔다.

'이벤트Ⅰ'은 NH스마트뱅킹에서 판매중인 디지털 수신 상품 8종 중 1종 이상 신규 가입하고, 농협몰 상품을 1만원 이상 구매한 고객 중 6510명을 추첨해 1등 농협몰 1백만 포인트(10명) 등 총 2억1000만원을 포인트로 제공한다.

'이벤트 Ⅱ'는 농협은행에서 출시한 통합인증서비스(NHOnePass)의 간편 인증을 통해 농협몰 앱에 신규 가입한 고객을 대상으로 선착순 2만명의 고객에게 농협몰 할인쿠폰(5000원)을 제공한다. 농협은행 창립 59주년과 11월 11일 ‘농업인의 날’을 기념해 59·1,004·1,111번째 고객에게 각각 1000만원(1명), 500만원(2명)의 디지털 정기예금 가입증서를 제공한다.

'이벤트 Ⅲ'는 NH포인트로 농협몰 상품을 구매하고 NH멤버스 앱에서 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 포인트 사용금액의 2배(1인당 최대 3만원 한도)를 농협몰 포인트로 제공한다. 포인트는 총 2억원 한도로 NH포인트 사용 고객에게 선착순 제공되며, 이벤트 기간 중 NH포인트 최다 이용 고객 20명에게는 농협몰 20만 포인트씩 총 400만 포인트를 제공한다.

NH농협은행 관계자는 “농업인의 날을 맞아 농협은행 디지털뱅킹과 농협몰을 이용해주시는 고객에게 실질적인 혜택을 드리고자 감사의 마음을 담아 이벤트를 기획했다”며, “농업인과 국민이 함께 하는 100년 농협을 이루기 위해 노력할 것이며, 앞으로도 고객들의 많은 사랑과 관심을 당부드린다”고 말했다.

