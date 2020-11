네고왕 롯데百 떴다…10만원 구매시 2만원 돌려준다

선착순 10만원 이상 구매시

모바일상품권 2만원 증정

[아시아경제 이승진 기자] 대한민국 대표 세일 축제인 ‘코리아 세일 페스타’를 맞아 롯데백화점이 창립 41주년 축하 프로모션과 롯데아울렛 메가세일로 포문을 열었다.

롯데백화점은 1일 코리아 세일 페스타가 시작된 첫날 유튜브 채널 ‘네고왕’과 제휴해 특급 쿠폰을 선보였다.

오는 8일까지 매일 10시 선착순 1만명에게 10만원 이상 구매 시 모바일 상품권 2만원을 받을 수 있는 사은 행사 참여 쿠폰을 증정한다. 이 쿠폰은 일반 사은 행사보다 무려 4배가 높은 약 20% 수준의 혜택이다. 네고왕 컨텐츠 시청 주 연령대가 젊은 세대임을 감안해 사은 행사 기준을 기존 최소 30만원 대에서 낮춰 10만원 이상 구매 시 참여 할 수 있도록 했다.

또한 전국 롯데백화점 전 점포에서 사용 가능한 롯데백화점 애플리케이션(앱) 내 2장의 무료 주차 쿠폰을 중복으로 사용할 수 있도록 해 최대 4시간 여유롭게 사용할 수 있게 준비했다. 네고왕 쿠폰은 롯데백화점 앱에서 다운받을 수 있다.

롯데백화점은 단독 기획 아이템도 선보인다. 무거운 롱패딩 대신 간편하게 입을 수 있는 경량 다운과 코트를 준비했다. 대표적으로 롯데백화점 의류 PB 브랜드 ‘유닛’의 캐시미어 블렌디드 코트를 기획가 49만9000원에, 여성 캐릭터 브랜드 ‘모조에스핀’의 캐시미어 코트를 73만9000원에 선보인다. 또한, 캐리스노트 울코트를 80% 할인한 15만9000원에, ‘탑텐 경량 패딩 베스트’를 50% 할인한 2만9900원에, ‘탑텐 남성용 경량 퀼팅 점퍼’와 ‘여성용 경량 퀼팅 롱재킷’을 20% 할인한 6만9900원에 판매한다.

현종혁 롯데백화점 고객경험부문장은 “코리아 세일 페스타를 위해 파격적인 혜택을 담은 네고왕 쿠폰과 다양한 단독 기획 상품들을 준비했다”며 “11월에는 본격적으로 소비심리가 회복될 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편, 롯데백화점 앱에서는 10월 30일부터 11월 15일까지 진행되는 ‘롯데 아울렛 메가 세일’과 10월 30일부터 11월 4일까지 열리는 ‘코리아 패션 마켓’ 관련 행사 소식도 볼 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr