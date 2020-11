[아시아경제 조인경 기자] 1일 정부 차관급 인사에서 김희겸 행정안전부 재난관리본부장에 김희겸(56·사진) 경기도 행정1부지사가 내정됐다.

경기도 화성 출신인 김 내정자는 수원 유신고와 성균관대학교 행정학과를 졸업하고 서울대학교에서 행정학 석사, 영국 버밍엄대에서 지역개발학 석사, 성균관대에서 행정학 박사 학위를 받았다.

행정고시 31회로 공직에 입문한 뒤 경기도 행정2부지사, 국민안전처 재난관리실장, 행정안전부 기획조정실장을 역임했으며 현재는 경기도 행정1부지사로 재직중이다.

