속보[아시아경제 김보경 기자] 지난달 우리 수출이 전년 동월 대비 3.6% 감소한 449억8000만 달러를 기록했다.

산업통상자원부가 1일 발표한 '10월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출은 449억8000만달러로 작년 10월보다 3.6% 감소했다.

산업부는 "지난해보다 조업일수가 2일 적어 총수출은 소폭 줄었지만 일평균 수출은 9개월 만에 플러스 반등했다"고 밝혔다.

지난달 조업일수 감안한 일평균 수출액은 전년 동월 대비 5.6% 증가한 21억4000만 달러를 기록했다.

