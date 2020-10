국민의힘, 미디어특위 구성 완료…김근식·박용찬·이인철 합류

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘은 29일 미디어특별위원회 부위원장에 김근식 경남대 교수(국민의힘 서울 송파병 당협위원장), 박용찬 전 MBC 앵커(서울 영등포을 당협위원장), 이인철 변호사(전 방송문화진흥사 이사) 등 3명을 임명했다.

특위 위원은 조청래 전 여의도연구원 부원장, 김철근 서울 강서구병 당협위원장, 김경대 동국대 경찰행정학부 겸임교수, 강보영 성균관대 미디어문화융합대학원 겸임교수, 김보람 키클롭스 콘텐츠부문 대표 등 7인으로 구성됐다.

미디어특위는 특위 내 별도의 법률지원단을 두고, 각종 미디어 관련 이슈에 대한 실시간 대응 시스템을 구축했다. 법률지원단장은 경기 고양시갑 당협위원장인 이경환 변호사가 맡기로 했다.

미디어특위는 정보통신기술(ICT) 중심의 4차 산업혁명 시대에 맞는 미디어 환경 조성을 위한 정책개발과 공정한 보도를 위한 법적 제도적 대응에 적극 대처해 나갈 방침이다.

