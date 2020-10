[아시아경제 이민지 기자] 한독 한독 002390 | 코스피 증권정보 현재가 30,350 전일대비 300 등락률 +1.00% 거래량 66,058 전일가 30,050 2020.10.29 13:56 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 신임 CFO에 홍성준 부사장한독, 2분기 영업익 80억원…전년대비 23% 증가이번엔 특허까지? 무조건 잡으세요. 반드시 올라갑니다! close 은 3분기 별도기준 영업이익으로 105억원을 기록해 전년동기대비 31% 늘었다고 29일 공시했다. 매출액은 11% 늘어난 1312억원을 기록했고 순이익은 81% 증가한 75억원으로 집계됐다.

