광주시, 내달 화물자동차 밤샘주차 집중 단속

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 내달 5개 자치구와 경찰청, 화물협회와 합동으로 사업용 화물자동차의 불법 밤샘주차에 대한 일제 단속을 실시한다고 29일 밝혔다.

밤샘주차는 오전 0시부터 4시까지 차고지 이외의 장소에서 1시간 이상 주차하는 것을 말한다.

단속은 관내 주택가·이면도로·공터 등 교통사고 취약지역과 시·구에 제기된 민원 다발지역, 사고발생 위험지역을 중심으로 실시한다.

특히 법정 차고지 외 아파트, 심야시간대 교통량이 많고 사람 통행이 잦은 주거 밀집지역, 도로 갓길, 횡단보도, 어린이보호구역, 좁은 2차선 도로 등을 집중 단속한다.

적발된 차량은 ‘화물자동차운수사업법’에 따라 운행정지 3~5일 또는 과징금 10~20만 원이 부과된다.

박갑수 시 교통정책과장은 “사고위험과 통행 불편을 초래하고 있는 화물자동차 밤샘주차가 근절될 수 있도록 지속적인 단속을 실시할 예정이다”며 “시민 불편을 해소하면서 선진교통문화가 조기에 정착될 수 있도록 차량 관계자 여러분들의 적극적인 참여와 협조를 당부드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr