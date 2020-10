라이킷 '클린라이프' 캠페인 성료…클린프렌즈의 실천 라이프

10월 '클린라이프' 캠페인 성공적 마무리

클린프렌즈들의 일상 속 실천 클린라이프 소개

[컬처&라이프부 김은지 기자]아시아경제의 뷰티 라이프 매거진 라이킷(LIKIT)이 '클린라이프' 캠페인을 마무리했다.

라이킷은 지난 14일부터 25일까지 아름다운 지구를 만들기 위한 '클린라이프' 캠페인을 진행했다. 해당 캠페인은 라이킷 공식 인스타그램 채널에서 이뤄졌다. 참여자들은 댓글을 통해 일상에서 실천 중인 환경보호 활동을 설명하고 라이킷의 '클린라이프' 캠페인을 한목소리로 응원했다. 일상 속에서 쉽게 따라 할 수 있는 환경보호 운동을 살펴보자.

지구를 위해 '채우기'

일부 클린프렌즈는 환경을 지키기 위해 각기 다른 아이템을 활용하며 '채우는 삶'을 살았다. 이들은 더욱 깨끗한 설거지 생활에 쓰고자 친환경 고체 세제를 주방에 들였고, 일회용 플라스틱 대신 텀블러를 에코백에 넣었다. 한 클린프렌즈는 "화장실에 커피 찌꺼기를 비치한다"며 쓰레기가 발생하지 않는 방향제를 추천했다.

지구를 위해 '비우기'

제로 웨이스트, 업사이클 활동으로 무언가를 새롭게 구매하는 대신 '비우는 라이프 스타일'을 택한 클린프렌즈도 있었다. 대표적인 예는 메일함 정리였다. 메일함을 틈틈이 정리하면서 불필요한 이메일에 의한 이산화탄소 배출이 발생하지 않도록 했다. 또 다른 클린프렌즈는 중고 거래 플랫폼을 통해 물건이 재사용되도록 노력했다.

한편 라이킷의 이번 '클린라이프' 캠페인에는 닥터 브로너스와 루바스 바이오, 리얼라엘, 허스텔러, 이니스프리가 함께했다. 또한 클린라이프 캠페인은 12월에도 진행될 예정이다.

김은지 기자 hhh50@asiae.co.kr