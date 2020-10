리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"

[아시아경제 송승윤 기자] 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 27,000 전일대비 1,200 등락률 +4.65% 거래량 48,390 전일가 25,800 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 리메드, 300억 규모 전환사채 발행거래소, 알테오젠 등 35개사 '2020년 코스닥 라이징스타' 선정리메드, 77억원 규모 토지·건물 양수 결정 close 는 원격치료사업 자회사 리메드넥스케어의 주식 200만주를 10억원에 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 리메드의 리메드넥스케어 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 18일이다.

리메드는 주식 취득 목적에 대해 "원격치료사업 진출을 위한 법인설립 및 출자"라고 밝혔다.

