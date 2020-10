[아시아경제 이민우 기자] 신원 신원 009270 | 코스피 증권정보 현재가 1,340 전일대비 40 등락률 +3.08% 거래량 354,475 전일가 1,300 2020.10.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 신원, 베트남에 의류 22만장 기부코로나 꺾은 패션 수출 수주..."ODM이 불씨 살렸다" 신원, 250억 규모 CB 발행 close 은 10억원 규모의 자사주 77만8268주(보통주)를 장내매수 방식으로 취득하기로 결정했다고 28일 공시했다. 주식 가격 안정 및 주주가치 제고를 위해서다. 취득 예상 기간은 오는 29일부터 내년 1월28일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr