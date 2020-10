여야 번갈아 호남 찾아 '러브콜'…김종인·이낙연 호남 찾는다

[아시아경제 이지은 기자] 여야가 번갈아 호남에 '러브콜'을 보내고 있다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 이낙연 더불어민주당 대표가 나란히 호남을 찾는다.

국민의힘은 29일 김 위원장과 전북 동행 국회의원이 전북도의회를 찾는다고 28일 밝혔다.

이들은 오후 2시께 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 가진 후 전북도청을 찾아 기초단체장 정책 협의를 갖고, 오후 5시께에는 한국탄소융합기술원을 찾는다. 이 자리에는 송하진 전북도지사도 참석할 예정이다.

국민의힘은 지난 27일에도 주호영 원내대표를 비롯한 원내지도부가 광주를 찾아 호남지역 국비 예산 확보를 위해 힘쓰겠다는 뜻을 밝히는 등 최근 들어 자주 호남에 러브콜을 보내고 있다. 지난달에는 '호남동행 국회의원 발대식'을 갖고 국민의힘 국회의원 일부가 호남에 '제2지역구'를 갖기도 했다.

민주당은 30일 광주에서 이 대표와 김태년 원내대표, 박광온 사무총장 등 민주당 지도부가 한데 모여 최고위원회를 열고 지역 현안을 챙기기로 했다. 당초 다음달 4일로 예정됐던 현장 최고위를 닷새 앞당긴 것으로, 국민의힘의 친(親) 호남 행보를 견제하려는 것으로 보인다.

