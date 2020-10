국민의힘 “文대통령 연설, 그릇된 현실 인식·특유의 남 탓 반복”

“대통령과 정부 인식이 국민과 너무 동떨어져”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 28일 문재인 대통령의 내년도 예산안 설명을 위한 시정연설에 대해 “단순한 예산안 설명을 넘어 현안에 대한 진솔한 입장과 정책 실패에 대한 반성과 사과를 바랐었다”며 “기대에 한참 못 미쳤다”고 혹평했다.

윤희석 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 “오로지 경제 3법과 공수처 통과만 강조하며 야당을 압박했을 뿐 정작 국민의힘에서 질의한 10가지 사안에 대해서는 답변 한 마디 없었다”며 “예산안에 대해서도 그릇된 현실 인식과 특유의 남 탓, 그리고 듣기 좋은 말들만을 반복했을 뿐”이라며 이같이 말했다.

윤 대변인은 “온갖 기업규제 법안을 발의해 놓고서는 양질의 일자리를 위해 기업의 역할이 중요하다 했다. 그러면서 내년에도 혈세를 뿌려 직접 일자리를 만들겠다고 한다”며 “이 정부의 정책은 어디를 향하는가”라고 지적했다.

윤 대변인은 “일자리 지표가 최악임에도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓으로 모든 책임을 돌리고 있다”며 “과거 정권의 대규모 국가 프로젝트와 SOC 사업을 비판하더니 ‘한국판 뉴딜’에 무려 160조원을 퍼붓겠다고 한다. ‘사람 중심의 발전전략’과 ‘지역균형’이라는 그럴 듯한 수사는 선거를 겨냥한 달콤한 선심에 다름 아니다”라고 날을 세웠다.

윤 대변인은 “졸속 임대차 3법으로 부동산 시장이 난리인데도 정작 그 법들을 조기에 안착시키겠다니 국민들 주거 안정은 저 멀리 사라진 듯하다”며 “우리 국민을 총살한 북한의 만행에는 침묵하면서 그저 외쳐보는 ‘국민의 안전한 삶’은 슬프도록 공허하다”고 꼬집었다.

윤 대변인은 “대통령과 정부의 인식이 국민과 너무나 동떨어져있다는 아픈 현실을 확인하게 됐다. 그 피해는 고스란히 국민들 몫“이라며 ”국민의힘은 오로지 국민의 입장에서 2021년도 예산안에 대해 철저하고 면밀히 검증할 것“이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr