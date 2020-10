한화생명, 보이스피싱 사고 예방 위한 이중장치 가동

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,580 전일대비 10 등락률 -0.63% 거래량 1,807,861 전일가 1,590 2020.10.28 10:03 장중(20분지연) 관련기사 [주요 매매주체 동향] 생명보험 및 원자력테마 연기금 매수세 포착【전문가추천】 내일 (27일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 【전문가추천】 월요일 (26일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' close 은 보이스피싱이나 스미싱 피해를 줄이기 위해 인공지능(AI)을 활용한 금융사고 예방 경고 시스템과 금융사고 예방 비상대응반을 운영한다고 28일 밝혔다.

금융사고 예방 경고 시스템은 AI가 콜센터 접수 내용을 분석, 위험건을 선별한다. 보이스피싱이나 명의도용과 같은 금융사고 관련 주요 단어를 스스로 검색해 해당 건의 위험여부를 알려준다.

큰 피해가 우려되는 건에 대해서는 금융사고 예방 비상대응반에서 대응한다. 민원으로 접수된 사항들 중에서 고객의 피해액이 크거나 유사한 금융사고가 발생할 가능성이 높다고 예상되는 사례를 다룬다. 소비자보호실, 법무팀 등 7개 관련 부서의 담당자들이 실시간으로 회의를 통해 신속하게 해결방안을 도출해 낸다.

서용성 한화생명 소비자보호실장은 "디지털 생활환경 속에 점점 늘어나는 전자금융사기로부터 금융취약계층 등 선량한 소비자를 보호하고 고객의 금융자산을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

