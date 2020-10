NS홈쇼핑, 74년 전통 고려은단과 오메가3 단독 론칭

NPB 제품…기능성↑ 가격↓

4가지 기능성 식약처 인정

[아시아경제 차민영 기자] NS홈쇼핑이 74년 전통의 건강기능식품 전문 회사 고려은단과 손잡고 '알티지 레드오메가3 맥스'를 단독 론칭한다.

NS홈쇼핑은 오는 30일 오전 11시 35분 고려은단과 공동으로 기획한 '알티지 레드오메가3 맥스'를 방송에서 처음 선보인다고 28일 밝혔다. 이는 NPB(National Private Brand)상품으로 NPB는 특정 제조업체가 특정 유통업체에 독점 공급하는 상품이다. 기능성과 가격경쟁력을 모두 잡을 수 있다.

이번 알티지 레드오메가3 맥스는 식품의약품안전처로부터 기억력 개선과 혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선 등 4가지 기능성을 인정받았다. 오메가 3는 우리 몸에 꼭 필요한 영양 성분이지만 체내 생성되지 않아 외부로부터 섭취해야 한다. 오메가3는 정제 과정에서 TG형, EE형, rTG형으로 구분되는데, 순도와 함량을 높이면서도 자연 형태에 가까운 분자구조로 체내 흡수율을 높인 rTG 오메가3(EPA+DHA)가 선택에 중요한 기준이 되고 있다.

알티지 레드오메가3 맥스는 rTG 오메가3 함량이 900mg으로 TV홈쇼핑 시판 오메가3 상품 중 최대 함량을 보유하고 있다. 국제어유인증프로그램(IFOS)에서 최고 등급인 5스타를 받은 어유를 바탕으로 순도를 높이는 기술과 불순물을 최소화하는 2종의 세계 특허기술을 보유한 골든오메가사의 알티지오메가3 원료 중 최고등급, 최고순도의 원료를 사용했다. 여기에 세포막을 형성하는 인지질 성분으로 알려진 대두레시틴, 아스타잔틴이 풍부해 눈 건강에 도움을 주는 헤마토코쿠스, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요한 비타민E가 부원료로 함께 들어있다.

한편, 해당 상품은 이날(28일)부터 NS몰에서 미리 주문할 수 있다. 가격은 12개월분에 21만9000원이며 일시불 1만원 할인, 자동주문 1만원 할인에 앱 주문 10% 할인 혜택을 적용하면 17만100원에 구입할 수 있다. 이벤트로 ‘고려은단 비타민C 1000’을 구매 고객 중 100명을 추첨해 경품으로 증정할 예정이다.

황경미 NS홈쇼핑 미래전략실 PM은 "74년 전통의 건강기능식품 전문 회사 고려은단과 좋은 원료, 우수한 기능성은 물론 가격경쟁력까지 갖춘 상품을 출시했다”며 “이번 기회에 우리 몸에 꼭 필요한 오메가3를 제대로 알고 알티지 레드오메가3 맥스로 혈관 건강은 물론 두뇌 건강까지 한 번에 챙기시기 바란다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr