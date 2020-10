[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 디엔에이링크=유상증자에 따른 권리락 발생. 기준가 1만8400원

◆ 풍강=보통주 1주당 30원 현금배당 결정

◆ 오스템임플란트=운영자금 조달 위해 500억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

◆이지바이오=보통주 1주당 2부 배정 무상증자 결정. 5대1 비율로 주식 분할 결정

◆골프존=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 796억원, 영업이익 154억원

◆ 에코프로=종속사 에코프로지이엠에 631억원 규모 채무보증 결정

◆ 코미코=계열사 코미코 이큅먼트파츠 선전에 68억원 규모 채무보증 결정

◆ 위니아딤채=종속사 대유위니아 태국법인에 169억원 규모 채무보증 결정

◆ 오가닉티코스메틱=타법인증권 취득자금 조달 위해 170억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 셀레믹스=프랑스 피랄리스 S.A와 9억원 규모 '뉴로믹스(NeuroMICS)' 공급 계약'

◆ 버킷스튜디오=운영자금 조달 위해 200억원 규모 전환사채 발행 결정. 100억원 규모의 유상증자 결정

◆ 대아티아이=국내 공공기관 상대 입찰참가자격 3개월 제한 행정처분

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr