[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

▲ 유일에너테크 = 중국에 100억원 규모 2차전지 조립공정 제조장비 공급 계약 체결.

▲ 드림어스컴퍼니 = SK텔레콤에 486억원 상당 FLO 이용권 제공 계약 체결.

▲ 성도이엔지 = 충주 재세에너지와 313억원 규모 하이니켈 양극재 생산라인 건설 계약 체결.

▲ 애니젠 = 87억5000만원 규모의 2회차 기명식 무보증 사모전환사채 청구권 행사로 56만8291주가 신규 상장.

▲ 한빛소프트 = 김유라 대표이사의 사임으로 이승현 대표이사를 신규 선임.

▲ 엔케이맥스 = 시가 하락에 따라 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 1만3150원에서 1만2808원으로 조정.

▲ 풍강 = 오는 30일 보통주 배당락이 발생. 기준가는 5110원.

▲ 예스티 = 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 청구권 행사로 18만9824주가 신규상장.

