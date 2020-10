광주전남중기청, 28일부터 온라인 일자리박람회 개최

내달 10일까지 우수 기업 150여 곳 참여

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 코로나19 장기화에 따른 광주·전남지역 청년 고용절벽 해소를 위한 비대면 일자리박람회가 열린다.

27일 광주·전남지방중소벤처기업청에 따르면 28일부터 내달 10일까지 온라인 취업 포털 사이트인 잡코리아를 통해 ‘하반기 광주·전남 합동 온라인 일자리박람회’가 개최된다.

이번 박람회는 광주·전남중기청, 광주광역시, 전남도, 한국전력공사가 함께 지역 내 유능한 청년들의 취업 기회를 확대하고자 마련했다.

온라인 일자리박람회는 우수 중소기업의 채용 정보를 온라인으로 제공해 청년 구직자들이 손쉽게 참여할 수 있도록 지난 2010년부터 매년 개최되고 있다.

하반기 행사는 잡코리아 추천기업 채용관, 에너지밸리 입주기업 채용관 등 지역 내 우수 중소기업 150여 개가 참여할 예정이다.

취업을 희망하는 구직자는 누구나 참여 가능하며 일자리박람회 사이트에 접속해 회원가입 후 취업희망 기업에 온라인으로 서류를 제출하면 된다.

사이트에서는 이력서 및 자기소개서 작성에 필요한 참고자료, 이력서 양식, 면접 답변, 직무별 현직자 인터뷰 등 다양한 취업지원서비스를 제공할 예정이다.

이현조 광주·전남중기청장은 “하반기 일자리박람회 행사를 통해 우리 지역 중소기업의 우수 인력을 확보하고, 구직자가 양질의 일자리를 찾아 코로나19를 극복하고 지역 경제 활성화의 초석이 되기를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr