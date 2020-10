현대차, 포니·갤로퍼 등 헤리티지 시승 프로그램 운영

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 브랜드의 최초를 대표하는 모델 포니와 갤로퍼의 시승이 가능한 '현대 헤리티지' 프로그램을 출시하며 고객 경험 강화에 나선다.

27일 현대차는 현대 모터스튜디오 고양에서 이날과 오는 3일 헤리티지 차량 시승 프로그램을 진행한다고 밝혔다.

먼저 현대 모터스튜디오 고양에서 새롭게 론칭하는 헤리티지 차량 상설 시승 프로그램 '헤리티지 드라이브'는 1차로 이날 포니2 세단, 그랜저(1세대), 스쿠프 차량을 운영한다. 2차로는 다음달 3일에 포니2 픽업, 갤로퍼 차량을 추가해 총 5대의 택시 드라이빙 체험 기회를 상시 제공할 예정이다.

헤리티지 드라이브 시승 프로그램은 화~일 오전 10시부터 오후 5시까지 고양시 도심을 중심으로 약 7.2km의 주행 코스로 운영되며, 1회 탑승 시 약 60분 정도가 소요된다. 시승 예약을 원하는 고객은 현대 모터스튜디오 고양 공식 홈페이지 내 테마시승 예약 페이지를 통해 가능하며 현장 예약도 가능하다.

또한 현대차는 이날부터 다음달 8일까지 약 2주간 현대 모터스튜디오 고양 L층 쇼케이스에서 헤리티지 특별 전시 '현대 헤리티지 위크'를 진행한다.

현대 헤리티지 위크 특별 전시에는 국내 최초 고유 모델 포니, 현대차 최초의 스포츠유틸리티차량(SUV) 갤로퍼 차량 총 5대가 전시되며, 두 차종에 관한 헤리티지 스토리가 대형 미디어 월에서 상영될 예정이다.

더불어 전시된 포니, 쏘나타 하이브리드 차량을 통해 현대차의 디지털 키 기술을 활용한 고객 이벤트를 진행하며 헤리티지 굿즈 선물을 제공하는 등 다채로운 고객 경험 프로그램이 마련된다.

아울러 8회째를 맞은 현대차 헤리티지 관련 토크쇼 '헤리티지 라이브' 행사를 현대 헤리티지 위크 기간인 다음달 7일 현대 모터스튜디오 고양에서, 이어 13일에는 현대 모터스튜디오 서울에서 진행한다. 이번 라이브 행사는 포니와 갤로퍼를 주제로 진행될 예정이며, 참가 티켓은 현대 모터스튜디오 고양 홈페이지를 통해 구매 가능하다.

현대차 관계자는 "현대 모터스튜디오 고양의 현대 헤리티지 시승 프로그램과 특별 전시를 통해 고객분들께 과거에서 현재, 미래로 이어지는 현대차 도전의 헤리티지를 전하고자 한다"며 "향후에도 현대 모터스튜디오 통해 헤리티지 시승 차량 확충 등 다양한 고객 경험 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

