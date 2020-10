포항시, 청춘센터서 온·오프라인 특강 … 청년주간 맞춰 행사 '다채'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 청춘센터에서 11월4일부터 7일까지 '우린, 새파란 청춘'이라는 슬로건 아래 2020년도 포항 청년주간행사를 온·오프라인 방식으로 개최한다고 27일 밝혔다.

포항시 산하기관인 청춘센터는 첫날 '청춘재테크 특강'에 이어 5일 '슬기로운 사회생활 특강'을 온라인 프로그램으로 진행한다. 오프라인 프로그램으로는 6일 '너도나도 음치탈출', 7일 '김재욱과 함께하는 청춘 토크콘서트' 등을 개최한다.

4~5일에는 유튜브 '포항청춘센터' 채널을 통해 라이브 방송으로 송출되는 랜선 특강 프로그램을 진행한다. 모든 행사는 만15세 이상 만39세 미만 포항 거주 또는 활동 청년에게 개방된다.

이덕희 일자리경제노동과장은 "청년들을 대상으로 새로운 분야에 대한 도전과 자기계발의 기회를 제공하는 만큼 이번 포항청년주간 행사에 많은 참여를 바란다"고 전했다.

한편, 포항청춘센터는 코로나19 등 감염병에 대비, 비대면 전용 스튜디오를 개설·운영하고 있다. 지난 9월부터 원데이 청년스쿨 및 하반기 청년스쿨 정규과정도 온라인으로 진행하고 있어 청년들의 호응을 얻고 있다.

