경기경제과학원, 독서경영 우수직장 재인증

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 독서경영 우수직장 재인증을 받았다. 경기도 내 공공기관 중 유일하다.

경기경제과학원은 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 '독서경영 우수 직장 인증'에서 재인증을 받았다고 27일 밝혔다.

독서경영 우수 직장 인증은 독서경영을 우수하게 실천하는 직장을 인증 및 시상함으로써 직장 내 독서문화 확산과 기업 경쟁력 강화를 위해 추진되는 사업이다.

경기경제과학원은 독서교육을 연간 교육훈련계획에 반영해 임직원에게 다양한 독서교육기회를 제공하고 있다.

매월 독서교육 안내를 통해 직원들의 자발적인 독서 참여를 유도하고, 독서와 관련된 동아리 운영 등 다양한 프로그램에 투자하고 있다. 또 독서를 인재 양성의 필수 요소로 제시하는 등 독서문화 확산을 위해 노력하고 있다.

김기준 경기경제과학원장은 "최근 코로나19로 비대면 프로그램이 확산됨에 따라 온라인 독서활동 등 변화하는 환경에 맞는 독서 프로그램 발굴에 힘쓰겠다"며 "앞으로도 경과원은 적극적인 독서경영 추진으로 직원들의 역량을 키워 지역사회에 공헌하는 조직이 되도록 하겠다"고 소감을 전했다.

한편, 독서경영 우수 직장 인증은 지난 2014년부터 매년 진행하고 있으며, 올해 총 132개 기관이 독서경영 우수 직장으로 인증 받았고, 이중 66개 기관이 재인증을 받았다.

