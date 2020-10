[아시아경제 한진주 기자] 라이트론 라이트론 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,420 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,420 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 라이트론, 문승일→이병주 대표이사 체제로 변경라이트론, 최대주주 상호 라이트론홀딩스로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close 은 에바누스에쿼티파트너스가 대전고등법원에 제기한 주주총회 결의 효력정지 가처분 소송 관련 항고가 지난 22일 기각됐다고 26일 공시했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr