기아차, BMW 출신 강원규 디자이너 영입…선행 디자인 전문가

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 디자인 경쟁력 강화를 위해 독일 BMW그룹 제품 디자인 부문 크리에이티브 디렉터 출신인 강원규 디자이너를 기아디자인이노베이션실장 상무로 영입한다고 26일 밝혔다.

올해 11월 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 1,700 등락률 +3.68% 거래량 3,005,155 전일가 46,250 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 파업권 확보 나선 기아차 노조…車업계 노조 리스크 확산외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고기아차 노조, 쟁의조정 신청 논의…車업계 노조 줄줄이 파업각 close 에 합류하게 될 강 상무는 기아차의 선행 디자인 전략과 미래 디자인 방향성을 수립하고 향후 출시되는 차량의 내외장 디자인 혁신을 주도할 계획이다.

강 상무는 독일 BMW그룹에서 다양한 고급차 및 콘셉트카 디자인 프로젝트를 진두지휘해왔다. 이같은 경험을 바탕으로 기아차에서도 선행디자인 역량을 강화하는 데 크게 기여할 인물로 기대를 모으고 있다.

강 상무는 BWM그룹에서 외장디자이너로 활약하면서 2009년 선행 디자인부문, 프로젝트 디자인 부문에서 근무했으며, 2013년 BMW 콘셉트4 시리즈 쿠페 외장디자인, BMW 5시리즈 LCI(Life cycle impulse) 외장 디자인에 참여하고, 2015년 BMW 콘셉트 3.0 CSL Hommage 외장 디자인 주도, 2019년 BMW XC의 인터페이스 디자인 프로젝트를 담당하는 등 다양한 프로젝트를 이끌었다.

강 상무는 "현재 자동차 산업이 급변하는 시기에 주요한 역할을 할 기아차에 오게 돼 영광이다"며 "제가 그동안 쌓아온 역량과 지식이 기아차의 발전에 도움이 될 것이라 확신하며 기아차의 창의적인 인재들과 함께 일하게 될 것을 기대한다"고 말했다.

기아차는 지난해 카림 하비브 전무를 기아디자인센터장으로 영입하고, 올해 3월 요한 페이즈 상무를 기아내장디자인실장에 임명하는 등 외부 인재를 지속적으로 영입해 디자인 역량을 강화에 힘쓰고 있다.

하비브 전무는 "강 디자이너는 미래 모빌리티 기술과 진취적이며 현대적인 외장디자인을 결합할 수 있는 인물"이라며 "자동자 산업은 매우 급박하게 변화하고 있으며, 기아차는 여러 도전과 기회를 마주하고 있다. 강 디자이너가 우리의 선행디자인팀을 잘 이끌어줄 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr