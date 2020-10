정부, 필리핀 등에 코로나19 긴급자금 2억달러 신규 지원

[아시아경제 장세희 기자]정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 돕기 위해 아시아 지역에 긴급 자금 2억 달러(약 2259억원)를 신규 지원한다.

기획재정부는 필리핀·캄보디아·방글라데시에 대한 총 2억 달러 규모의 대외경제협력기금(EDCF) 차관 지원을 승인했다고 26일 밝혔다.

우선 필리핀의 경우 현지의 긴급한 보건·의료 수요를 고려해 단일국 최대 규모인 1억달러를 지원할 계획이다. 캄보디아와 방글라데시에는 감염병 대응 체계 구축 및 의료 체계 강화 등을 위해 각각 5000만달러를 지원한다.

이번 지원은 신남방정책 및 코로나19 대응을 위해 지난 4월 발표된 EDCF 긴급자금 지원 계획의 일환으로 추진됐다.

한편 정부는 "이번 지원을 계기로 아시아에 한국의 보건·의료 시스템 정책을 전파하는 한편, K-방역의 세계적 위상을 높이는 데에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

