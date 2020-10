경북도교육청 '블렌디드 직업교육박람회', 정부혁신 '우수사례' 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 포스트코로나 시대 선도적 모델인 국내 최초 '블렌디드 직업교육박람회'가 행정안전부 주최 '2020 정부혁신 우수사례 경진대회' 우수사례로 선정됐다고 26일 밝혔다.

경북교육청에서 제출한 '블렌디드 직업교육박람회'는 전국 기관별 제출한 845개 사례 중 '참여?사회적 가치 분야'에서 전문가 심사를 통해 우수사례로 선정됐다. 이 박람회는 지난 7월15~16일 경주화백컨벤션센터에서 기존 오프라인 참관방식을 과감하게 탈피해 국내 최초 블렌디드 박람회로 마련됐다.

당시 블렌디드 박람회 토크콘서트와 입학홍보관, 창업비즈쿨관은 박람회 현장 인터뷰를 통한 실시간 영상송출로 5만여명이 시청했다. 오프라인으로 진행된 현장채용관에서는 50여개 기업이 참여해 직업계고 학생 1일차 370명, 2일차 284명 등 총 654명을 현장면접을 거쳐 채용했다.

임종식 교육감은 "이번 박람회는 코로나-19로 어려운 상황속에서 국내 최초 블렌디드 박람회로 개최해 전국에 선도적인 모델을 제시했다"며 "내년에는 올해의 경험과 노하우를 바탕으로 더욱더 완성도 높은 박람회를 선보이겠다"고 강조했다.

한편, 행정안전부 정부혁신 우수사례 최종 순위는 26일부터 오는 11월5일까지 진행되는 2차 국민 온라인 투표를 거쳐 결정된다.

