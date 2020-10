현대건설, 올해 정비사업 4조4491억원 수주…사상 최대실적 눈 앞

[아시아경제 최동현 기자] 현대건설이 올해 도시정비사업 수주 실적 4조4491억원을 기록하며 창사 이후 최대 수주실적 달성을 눈 앞에 두고 있다고 26일 밝혔다.

현대건설은 2016년 이후 매년 정비사업에서 1조원 이상을 수주해오고있다. 지난 20일 대구 명륭지구 재개발사업 시공권을 따내며 올해 4조4491억원의 수주고를 쌓았다. 특히 역대 최대 규모 재개발 사업인 서울 용산구 한남3구역의 시공사로 선정되면서 사상 최대치였던 2017년 4조6468억원의 수주 실적을 넘어설 것으로 기대되고 있다.

현대건설은 올해 서울 신용산북측2구역 도시환경정비사업(3037억원)을 시작으로 ▲부산 범천1-1구역 도시환경정비사업(4160억원) ▲대전 대흥동 1구역 재개발사업(853억원) ▲서울 장위11-2 가로주택정비사업(402억원) ▲원주 원동나래구역 재개발사업(2080억원) ▲서울 제기제4구역 재개발사업(1590억원) ▲대구 도원아파트 가로주택정비사업(824억원) ▲부산 반여3-1구역 재건축사업(2441억원), ▲서울 한남3구역 재개발사업(1조7378억원) ▲서울 홍제3구역 재건축사업(1687억원) ▲대전 대동4·8구역 재개발사업(2667억원) ▲제주 이도주공 2·3단지 재건축사업(2930억원) ▲서울 노량진4구역 재개발사업(1988억원) ▲진주 이현1-5구역(이현주공) 재건축사업(1004억원) ▲대구 명륜지구 재개발사업(3227억원) 등을 수주했다. 수도권 뿐만 아니라 부산, 대구, 대전 등 주요도시의 15개 사업지에서 이룬 성과다.

현대건설은 탄탄한 재무건전성과 풍부한 현금유동성으로 경기에 민감한 건설업에서 10년 연속 업계 최고 등급의 회사채 신용등급을 유지하는 등 도시정비사업에서 가장 중요한 재무건전성에서 최상위 수준을 유지하고 있다. 현대건설은 올해 사상 최대 실적 경신과 함께 전체 수주 잔고 15조원을 넘어설 것으로 예상되고 있다.

현대건설 관계자는 “업계 최고수준의 탄탄한 재무구조와 현금유동성, 명품 브랜드를 갖고 있기에 수주전에서 좋은 결과를 가져올 수 있었다”며 “올해 4분기 예정된 사업지에서도 현대건설만의 브랜드 철학과 기술 노하우를 살려 역대 최대실적 달성을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

