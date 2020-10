日스가 내각 지지율 11%P 떨어진 63%…"학술회의 인사 논란 여파"

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 내각의 지지율이 집권 한 달 여 만에 큰 폭으로 떨어졌다. 일본학술회의 인사 논란 등의 여파로 대부분의 여론조사에서 비슷한 결과가 나오고 있다.

니혼게이자이신문은 지난 23~25일 전국 18세 이상 유권자 968명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 스가 내각 지지율이 63%로 집계돼 지난달 조사에 비해 11%포인트 떨어졌다고 26일 보도했다. 스가 내각을 '지지하지 않는다'는 응답은 26%로 같은 기간 9%포인트 상승했다.

니혼게이자이는 "새 정권 출범 이후 두 번째 여론조사에서는 내각 지지율이 떨어지는 경우가 많다"면서 "2000년 이후 조사를 분석하면 상승한 사례는 고이즈미 정권과 아베 신조 2차 정권 뿐이었다"고 설명했다. 니혼게이자이는 "이번 하락 폭은 모리 요시로 정권 19%포인트, 간 나오토 정권 14%포인트에 이어 3번째로 크다"고 덧붙였다.

스가 내각 지지율이 급락세로 돌아선 것은 일본학술회의 회원 인사 논란의 영향으로 풀이된다. 이달 초 스가 총리는 학술회의가 추천한 후보 105명 중 정부 정책에 반대 의견을 표명한 적 있는 6명에 대해 회원 임명 거부를 하면서 '학문의 자유 침해' 논란을 빚었다.

니혼게이자이 조사에서 학술회의가 추천한 후보를 임명하지 않는 문제에 관한 스가 총리의 설명이 '불충분하다'는 응답 비율은 70%에 달했다. 집권 자민당 지지층의 67%, 연립 여당인 공명당 지지층의 약 90%도 스가 총리의 설명이 불충분하다고 답했다.

앞서 스가 내각 지지율은 아사히신문 여론조사에서도 크게 떨어진 것으로 나타났었다. 지난 17~18일 전국 유권자 1458명을 대상으로 실시한 여론조사에서 스가 내각 지지율은 53%를 기록해 한 달 전 내각 출범 직후 조사 때(65%)와 비교해 12%포인트 급락했다.

