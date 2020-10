지누스, 겨울철 숙면 위한 네이버 쇼핑라이브 진행

29일 오후 2시 30분 네이버 쇼핑라이브 진행, 라이브 댓글 통해 경품 추첨

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 겨울철 편안한 수면 환경을 조성하려는 수요가 늘어남에 따라 네이버를 통해 오는 29일 목요일 오후 2시 30분에 최대 40% 할인 혜택을 제공하는 '네이버 쇼핑라이브'를 진행한다.

이번 라이브를 통해 매트리스와 프레임 등 주요 제품을 소개하고 한정수량으로 할인 혜택을 제공한다. 실시간으로 라이브에 참여해준 이들을 위한 이벤트도 준비된다. 방송 중 상단에 뜨는 지누스 방송 알림을 클릭하고 지누스 라이브에 대한 기대평을 댓글로 남기면 응모가 완료된다. 방송 이후 이벤트 응모자 중 10명을 선정해 2만4900원 상당의 필로우를 선물로 제공한다.

네이버 쇼핑라이브 진행을 기념해 오는 11월 1일까지 지누스 네이버 스마트스토어에서 '미리 준비하는 겨울 big세일 기획전'도 진행된다. 이번 기획전은 겨울철 숙면을 돕는 간편하고 합리적인 제품으로 구성돼 많은 이들의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.

이와 함께 추가 할인혜택도 제공한다. 네이버 스마트스토어에서 '스토어찜'과 '소식 알림 동의'를 설정하면 5% 쿠폰(10만원 이상 구매 시 최대 2만원), 2000원 쿠폰(2만원 이상 구매 시 적용)을 각각 제공한다. 재구매 고객 대상으로는 3% 할인쿠폰(최대 1만원)이 발급된다.

이외에도 구매한 제품을 직접 사용해본 후기와 사진을 리뷰로 작성하면 네이버 1000 포인트를 증정한다. 작성한 리뷰가 월간 베스트 10인에 선정될 경우 5000 포인트를 추가로 제공한다.

지누스 관계자는 "갑자기 쌀쌀해진 날씨와 큰 일교차로 숙면에 대한 관심이 높아진 요즘, 지누스 제품에 대한 소비자들의 궁금증을 시원하게 해결하고 간접적인 체험 기회를 제공하고자 이번 라이브 방송을 마련하게 됐다"며 "직접 쇼핑라이브에 참여하고 한정된 시간에만 제공하는 다양한 혜택을 받아가시길 바란다"고 전했다.

