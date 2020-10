'신불자'로 전락하는 20대… 마통 잔고 1인당 1171만원

20대 상반기 대출잔액 2조원…채무조정 4년새 31%↑

마이너스 통장에 카드론까지 끌어쓰는 20대

전재수 더불어민주당 의원 자료



[아시아경제 김민영 기자]20대의 올해 상반기 대출 잔액이 2조원을 넘어선 것으로 나타났다. 6개월 만에 600억원 넘게 증가한 규모다. 마이너스 통장과 마이너스 카드 대출(카드론)이 특히 크게 늘었다. 경기침체와 취업난이 장기화하면서 신용불량자로 전락하는 20대가 양산되면서 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

26일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 금융권의 마이너스 상품을 이용한 20대 대출잔액은 지난 6월 말 현재 2조1451억원으로 집계됐다. 2018년 말 1조9734억원, 지난해 말 2조738억원 보다 지속적으로 증가한 것이다.

업권별로는 저축은행이 가장 눈에 띄게 증가했다. 상반기 기준 저축은행의 마이너스 통장 대출잔액은 작년 말 대비 104억원(20.2%) 증가한 620억원을 기록했다. 같은 기간 은행의 마이너스 통장 대출잔액은 2조763억원으로 지난해 말보다 608억원(3%)가량 늘었다. 여신금융의 마이너스 카드론 대출잔액은 1억원(1.5%) 증가한 68억원이었다.

특히 저축은행의 경우 전체 마이너스통장 대출 잔액은 작년 말보다 16.5% 감소한 반면 20대에서만 20.2%가 증가했다. 그만큼 청년들이 은행권보다 대출이 쉬운 제2금융권으로 몰리고 있다는 방증이다.

20대가 은행의 마이너스 통장 대출을 이용한 건수는 17만7000으로, 1인당 평균1171만원의 대출금을 보유하고 있었다.

저축은행 대출은 1만4745건, 여신금융 2999건을 기록했다. 각각 1인당 평균 420만원, 227만원의 대출금을 보유한 것으로 추정된다.

20대의 마이너스 상품 신규취급액도 증가세다. 2017년 2조5304억원에서 지난해 2조8138억원으로 11.2%가 늘었고, 올 상반기에만 1조7613억원으로 집계됐다.

문제는 채무조정 신청도 늘고 있다는 점이다. 신용회복위원회에 채무조정을 신청한 20대는 2015년 9519명에서 지난해 1만2455명으로 30.8%가 늘었다. 경기침체와 취업난이 장기화하면서 20대의 채무가 증가하고, 끝내 금융채무 불이행자(신용불량자)로 전락하는 청년들이 늘고 있는 실정이다.

전 의원은 "20대 청년들이 학자금 빚을 내는 것에 이어 마이너스 통장과 마이너스 카드를 선택하는 현실"이라며 "청년 부채를 경감하기 위한 지원사업을 강화하는 등 종합적인 대책을 마련해야 할 때"라고 지적했다.

