NS홈쇼핑, 26일 ‘아트델리 쿠션' 특집 방송

[아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑은 26일 오후 8시40분 ‘아트델리 쿠션’ 단하루 특집 방송을 진행한다.

‘아트델리쿠션’ 단 하루 특집 방송은 NS홈쇼핑에서 4월 론칭한 ‘아트델리 압솔뤼 라 볼륨 드 쿠션’ 의 120만개 판매 돌파 기념으로 마련됐다.

‘아트델리쿠션’은 베이스 메이크업 제품이다. 오일 대신 프랑스 100년 전통의 프랑스 와이 자르트사의 저분자 콜라겐을 사용해(25% 함유) 밀착감을 높였으며, 탄력 있고 광채 나는 피부 표현이 가능한 쿠션이다.

이날 특집 방송에서는 . 아트델리쿠션 실버케이스 본품 1종, 로얄레드 케이스 본품 1종, 쿠션 리필 3개를 기본 구성으로 앰플 1종, 아이크림 1종, 클렌저1종 등 기초3종을 추가로 준다. 가격은 7만9900원이다. 방송 중에만 소개되는 ‘매니아 구성’은 아트델리 쿠션 본품 4개 (로얄레드케이스2개, 실버케이스 2개)와 리필 4개까지 총 8개가 한 세트이고 가격은 11만원이다.

