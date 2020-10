동대문구 '초집중 자기주도학습 온라인 특강' 운영

비대면 수업, 자기주도학습 능력을 키우기 위한 학습 솔루션 제공

[아시아경제 박종일 기자] 최근 학생들이 집에서 혼자 비대면 수업을 받는 비중이 커지며 자기주도 학습 능력의 중요성이 커지고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 학생들이 자기주도 학습 능력을 키워 스스로 학습 공백을 효율적으로 해소할 수 있도록 '초집중 자기주도학습 온라인 특강'을 26일부터 운영한다.

기존 '초집중 자기주도학습'은 학교로 찾아가는 교육 서비스로 제공됐으나 이번에는 코로나19로 인해 온라인으로 제공하게 됐다.

이번 특강에서는 오랜 시간 가정에서 비대면 수업을 하고 있는 학생들이 효율적인 학습을 할 수 있도록 ▲자기주도 학습 동기 ▲집중력·암기 ▲시간관리 ▲학습습관 ▲메타인지 ▲과목별 학습전략(초등 4차시·중등 4차시) 등을 전달한다.

이번 특강은 사전 신청한 학교에 제공될 뿐 아니라 지역내 학부모와 학생이 자유롭게 시청할 수 있도록 유튜브 채널(DBS동대문구청 인터넷방송) 및 동대문구교육비전센터 누리집 홈페이지도 26일부터 게재된다.

유덕열 동대문구청장은 “포스트코로나 시대에 대비, 학습공백을 최소화하기 위해 다양한 온라인 스마트 교육 콘텐츠를 제작, 학부모 및 학생, 학교에 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

동대문구비전센터는 기존 교육지원 프로그램을 전면 비대면 온라인 프로그램으로 확대해 학습 공백없이 지속적으로 프로그램을 제공해오고 있다.

최근에는 학부모 특강 ‘4차산업 혁명시대 미래교육’ 및 코로나 블루 극복을 위한 심리방역 서비스 ‘학부모와 자녀가 함께하는 온라인 미술치료’, 학교로 찾아가는 ‘온라인 진로 및 학습법 특강’ 등을 운영하여 큰 호응을 얻었다.

센터는 지역내 초등학교 4학년~중·고교학생을 대상으로 진로학습상담 컨설팅을 무료로 운영하고 있으며, 비대면 온라인 진로학습상담도 가능하다.

상담 관련 문의는 동대문구교육비전센터 누리집이나 전화를 통해 할 수 있다.

