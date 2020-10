스타벅스 e-프리퀀시 이벤트 시작…"플래너와 폴더블 크로스백 받아가세요"

[아시아경제 최신혜 기자] 스타벅스커피 코리아가 오는 30일부터 12월 31일까지 크리스마스 e-프리퀀시 이벤트를 전개하며, 2021 스타벅스 플래너 4종과 폴더블 크로스백 3종을 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

올해 역시 e-프리퀀시를 완성한 고객들에게 다양한 선택권과 즐거움을 제공하고자 증정품의 종류를 확대해 진행한다. 올해에는 스타벅스 플래너 또는 폴더블 크로스백 중에서 선택할 수 있다.

스타벅스 크리스마스 e-프리퀀시 이벤트는 미션 음료 3잔을 포함해 총 제조 음료 17잔을 구매하고 e-스티커 적립을 완성한 고객에게 사은품을 증정하는 스타벅스의 대표적인 고객 사은 행사다.

이탈리안 프리미엄 다이어리 브랜드인 몰스킨과 협업한 2021 스타벅스 플래너는 ‘가장 스타벅스다운 플래너’를 콘셉트로, 스타벅스 고유의 색상인 그린과 사이렌 로고를 모티브로 하여 깔끔하면서도 상징성을 담고자 했다.

2021 스타벅스 플래너는 탁상 캘린더처럼 세워 놓고 스케줄을 관리할 수 있는 스탠딩 스케줄러(화이트)를 비롯해 핸디 스케줄러(그린), 루틴 다이어리(미니), 노트 키퍼(아르마니) 등 총 4가지로 구성했으며 각 플래너마다 디자인과 내지, 크기, 커버 소재 등을 다양하게 구성했다.

특히, 스탠딩 스케줄러는 버려진 플라스틱을 재활용한 RPET 원사를 커버로 활용했고, 노트 키퍼는 환경을 생각하는 프리미엄 캐주얼 패션 브랜드 아르마니 익스체인지에서 사용 후 남은 원단을 커버로 활용해 환경을 생각하는 지속가능한 발전의 메시지를 담았다.

핸디 스케줄러와 루틴 다이어리는 권당 3만2500원에 구매도 가능하다. 스탠딩 스케줄러에는 휴대용 미니 계산기를 함께 제공하며, 핸디 스케줄러, 루틴 다이어리, 노트 키퍼 3종에는 플래너에 부착하거나 카드나 명함지갑으로도 사용 가능한 미니 포켓을 제공한다.

모든 플래너에는 명시된 조건에 맞게 음료 구매 시 동일한 음료 1잔을 무료로 제공받을 수 있는 BOGO 쿠폰 3종이 포함된다.

플래너 외에 신규 아이템으로 트립웨어 전문 브랜드인 로우로우와 협업한 폴더블 크로스백 3종도 함께 선보인다. 네이비, 크림, 블랙 총 3가지 색상으로 탈부착이 가능한 가방끈이 포함돼 있으며 가방을 접어서 사용할 수도 있다. 스타벅스 플래너를 넣을 수 있는 사이즈에서부터 11인치 태블릿PC를 넣을 수 있는사이즈까지 2가지 크기로 접어 활용할 수 있어 실용성을 더했다.

특히 폴더블 크로스백 3종의 겉감에는 약 230만개 분량의 버려진 페트병을 재활용한 재생원사 RPET를 사용해 지속가능한 환경을 위한 실천의 메시지를 담았다.

이번 미션 음료에는 오는 30일 출시되는 크리스마스 시즌 음료와 리저브 제조 음료 등이 포함되며, e-스티커 적립 및 교환 기간은 30일부터 올해가 끝나는 12월 31일까지 동일하게 63일 간 진행된다.

해당 사은품은 선착순 증정으로 조기 소진될 수 있으며, 폴더블 크로스백은 1회 교환시 색상별 최대 각 2개씩 총 4개까지만 교환이 가능하다.

특히 30일부터 11월 5일까지 7일 동안은 e-프리퀀시를 완성해 플래너로 교환하는 고객에게 플래너 1권을 추가 증정하는 더블 플래너 이벤트도 진행한다. 추가 증정하는 플래너는 핸디 스케줄러(그린) 혹은 루틴 다이어리(미니) 중에서만 선택할 수 있으며, 폴더블 크로스백 3종은 더블 플래너 이벤트 대상에서 제외된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr