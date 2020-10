대상, ‘미원 X 고잉메리 컬래버레이션 메뉴’ 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 대상이 감성 편의점 고잉메리와 손잡고 발효조미료 ‘미원’을 활용한 신메뉴 2종을 오는 12월 31일까지 한정 판매한다고 26일 밝혔다.

대상은 감칠맛의 대명사로 불리는 미원과 고잉메리의 핵심 역량을 접목한 컬래버레이션 메뉴를 통해 MZ(밀레니얼+Z세대) 세대에게 한 걸음 더 다가간다는 계획이다.

고잉메리는 감성 편의점과 프리미엄 분식점을 표방하는 신개념 융합 커머스 플랫폼으로, 차별화된 먹거리와 생활용품 등을 내세워 MZ세대를 중심으로 큰 인기를 얻고 있다. 특히 전속 셰프의 레시피 개발 스토리를 비롯한 다양한 동영상이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공유되면서 인지도가 점차 높아지고 있다.

이번 컬래버레이션은 올초 대상이 출간한 레시피북 ‘미원식당’의 타이틀을 활용한 점이 특징이다. 미원식당은 2030세대를 사로잡는 이색적인 메뉴에서 오팔세대를 향수에 젖게 하는 추억의 메뉴까지, ‘미원 한 꼬집’으로 감칠맛을 더하는 60여 가지의 레시피를 소개해 화제를 모았다.

컬래버레이션 메뉴는 ‘마약쭈꾸미 김밥’, ‘초럭셜 生트러플 리조또’ 등 2종으로 구성됐다. 마약쭈꾸미 김밥은 ‘미원 한 꼬집’으로 감칠맛을 살린 매콤짭짤한 주꾸미를 고소하고 따끈한 김밥에 얹어 한입에 먹기 좋은 메뉴다. 초럭셜 生트러플 리조또는 신선한 달걀로 황금빛을 낸 에그리조또에 미원 한 꼬집으로 풍부한 감칠맛을 더했으며, 생트러플의 깊은 풍미와 은은한 감칠맛이 일품이다. 고잉메리 서울 직영 매장에서 신메뉴를 만나볼 수 있으며, 고잉메리 모바일 주문 메리오더'를 통해 테이크아웃 주문 시 기다리지 않고 빠르게 픽업할 수 있다.

신메뉴 출시를 기념해 고잉메리 매장에서 해당 메뉴 2종 주문 시 미원 로고가 박힌 공기돌을 증정하는 이벤트도 진행한다. 해당 사은품은 한정 수량으로, 재고 소진 시까지 제공된다. 이 외에도 매장에서 레시피북 '미원식당', ‘감칠맛 미원 스페셜 에디션(72g)' 등을 함께 판매하며 소비자들에게 더욱 다양한 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr