"활동 막아달라" 빅토리아·레이 항미원조 기념글 논란…靑 청원 등장

[아시아경제 강주희 기자] 아이돌 그룹 엑소 멤버 레이, 에프엑스(f(x)) 멤버 빅토리아 등 중국 출신 연예인들이 소셜네트워크서비스(SNS)에 '항미원조(抗美援朝·미국에 대항해 북한을 돕는다) 70주년' 기념 글을 올려 논란인 가운데 이들의 활동을 제재해달라는 청와대 국민청원이 게시됐다.

중국은 6·25 전쟁을 항미원조전쟁이라 부르며 중국 인민지원군이 첫 승리를 거둔 10월25일을 기념일로 삼고 있다.

지난 24일 청와대 국민청원 게시판에는 '중국의 한국전쟁 역사 왜곡 동조하는 중국인 연예인들의 한국 활동 제재를 요청한다'라는 제목의 청원 글이 게시됐다. 해당 청원은 현재 사전동의 100명 이상이 되어 관리자가 공개를 검토중이다.

청원인은 "중국은 '항미원조 70주년'이라며 다양한 선전물을 만들고, 영화를 제작하고, 황금시간대에 관련 다큐멘터리를 방송하고 있다"며 "중국이 주장하는 항미원조 70주년이란 한국전쟁을 말한다. 북한과 손을 잡고 남한을 공격했던 일을 모른 척하고 본인들이 남한을 공격했던 이유를 '미국의 제국주의에서 한국을 구하기 위해'라고 뻔뻔하게 우기는 것"이라고 지적했다.

이어 "중국의 한국전쟁 역사 왜곡에 한국에서 데뷔해 세계적으로 인지도를 쌓은 중국인 연예인들이 중국 SNS인 웨이보에 관련 선동 물을 올리고 있다"며 "같은 중국인들, 한국 역사에 대해 잘 모르는 전 세계인들을 상대로 선동에 힘을 싣고 있다"고 말했다.

그러면서 "f(x) 빅토리아, 엑소 레이, 프리스틴 주결경, 우주소녀 선의·미기·성소 등 한국 엔터(테인먼트 회사) 소속으로 돈과 명예를 얻은 그들이 파렴치한 중국의 역사 왜곡에 동조한 뒤 뻔뻔하게 한국 활동을 할 수 없도록 퇴출이 힘들다면 한국 활동에 강력한 제재를 걸어주시기 바란다"고 촉구했다.

청원인은 이어 "이들이 한국전쟁 역사 왜곡에 동조하고 뻔뻔하게 활동을 이어가는 것을 보고 싶지 않다"고 덧붙였다.

앞서 레이는 지난 23일 웨이보에 '#지원군의 항미원조 출국 작전 70주년 기념'이라는 해시태그와 함께 "영웅은 영원히 잊혀지지 않는다"는 글을 남겼다.

빅토리아도 같은 날 웨이보에 "역사를 기억하고 평화를 귀하게 여기며 영웅에게 경의를 표한다"고 적었다. 프리스틴의 주결경과 우주소녀의 성소·미기·선의 등도 비슷한 내용의 글을 올렸다.

이에 대해 누리꾼들은 "한국에서 활동해 유명세 얻었으면서 실망이다", "한국 연예계에서 활동할 자격이 없다" 등 비판적인 반응을 쏟아내고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr