하고 "아보네백, 라방으로 20% ↓…론칭 이후 최대 할인"

[아시아경제 조유진 기자] 하고엘앤에프(대표 홍정우)가 운영하는 큐레이션 플랫폼 하고가 네이버 쇼핑라이브를 통해 아보네 가방 6종을 20% 할인 판매한다고 26일 밝혔다.

이번 할인 이벤트는 이날 밤 9시부터 10시까지 1시간 동안 인기 쇼호스트 ‘나야’, 유명 스타일리스트 ‘서수경’ 등과 함께 라이브방송을 통해 진행한다. 방송 시작부터 자정 12시까지 3시간 동안 인기 상품인 코카백, 티티백, 이네스백, 저드백, 그리고 가을 신상 출시와 동시에 큰 인기를 얻고 있는 가띠백, 마틴백을 최대 20% 할인 판매한다.

행사 기간 6종의 아보네 백을 할인가 6만원대에서 16만원대에 구매할 수 있다. 가방에 스타일 변화를 줄 수 있도록 만든 끈 ‘위빙 스트랩’을 25% 할인가에 선보인다. 네이버 모바일앱 쇼핑라이브 카테고리에서 패션 버튼을 누르면 방송 시청이 가능하다.

디자이너 브랜드 아보네는 일상에서 편하게 착용할 수 있는 데일리 가방으로 인기를 끌고 있다. 디자이너 브랜드임에도 합리적인 가격으로 판매되는 점이 최고의 강점으로 꼽히며, 질 좋은 가죽, 90~500g 밖에 되지 않는 가벼운 무게 등이 더해져 출시 이후 대중적으로 큰 사랑을 받고 있다.

이벤트도 풍성하게 마련했다. 우선, 하고 홈페이지에서 ‘작정하고 본방사수 이벤트’를 실시한다. 이벤트 페이지에 라이브 쇼에 대한 기대와 응원 댓글을 26일까지 남기면 총 30명을 추첨, ‘스타벅스 아메리카노 기프티콘’을 제공한다. 아보네 인스타그램에서도 관련 이벤트를 선보인다. 방송 중 아보네 인스타그램에 댓글을 단 소비자 3명을 선정해 방송되는 아보네백 1개를 각각 증정한다.

하고 관계자는 “라이브 커머스에 대한 관심이 높아지고 있어, 네이버 쇼핑라이브를 통해 하고 내 인기 디자이너 브랜드 가방인 아보네백을 파격적인 할인 혜택으로 선보이게 됐다”며 “인기 쇼호스트와 스타일리스트가 함께하는데다, 3시간 동안만 파격가에 구매할 수 있는 만큼 폭발적인 참여가 이어질 것”이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr