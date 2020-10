관악구, 랜선 다문화 축제 'Rainbow+' 개최

다문화 공연, 세계음식·문화 체험, 기부 러닝 행사 등 다양하고 풍성한 즐길거리 마련

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 29 ~ 31일 관악구 유튜브 채널(라이브 관악)을 통해 '2020. 랜선 다문화 축제 Rainbow+'를 개최한다.

관악구에 거주하는 다문화가족은 1만1072명으로 서울시 자치구 중 3번째로 많다. 이들이 우리 사회의 일원으로 정착하는데 도움을 주고자 구는 2008년부터 13회째 행사를 이어오고 있다.

특히, 올해는 포스트 코로나 시대에 발맞춰 건강가정·다문화가족지원센터 등 지역 내 9개 기관이 모인 관악무지개네트워크에서 온라인 방식으로 기획, 이전에 볼 수 없었던 색다른 즐거움을 선보일 예정이다.

행사는 29일 오전 10시 개회식을 시작으로 이틀간 오전 10시부터 오후 8시까지, 마지막 날인 31일은 오전 11시부터 오후 1시까지 진행된다.

행사에 참여하고 싶은 구민은 해당 시간에 유튜브에서 ‘라이브 관악’을 검색하면 생방송으로 어디서나 쉽게 참여할 수 있다.

이번 프로그램은 러시아 전통춤, 어린이 합창단의 다문화 공연 등 화려한 볼거리와 함께 정오의 모국어 라디오 방송, 다양한 언어로 진행되는 범죄예방 교육까지 다양하게 준비했다.

또 다문화체험 프로그램으로 ▲중국식 토스트 만들기 ▲러시아 마트료시카 만들기 ▲베트남 쌀춤 배우기 ▲할로윈 종이접기 교실 등 다양한 콘텐츠가 준비돼 있다.

특히, 폐회 프로그램으로 함께 달리며 기부하는 기부 러닝이 펼쳐진다. 사전 신청을 한 참여자가 Zoom 플랫폼을 활용, 실시간으로 함께 달리는 방식으로 진행, 기부금은 참여자 이름으로 사회복지 공동모금회에 전달될 예정이다.

박준희 구청장은 “올해는 온라인을 통해 다문화가족과 일반가족이 서로 소통하고 교류할 수 있는 기회를 마련했다”며 “코로나19로 어려운 상황이지만 온라인 만남을 통해 다문화가족과 지역주민이 서로의 문화를 이해하고 함께 즐길 수 있는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr