[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 26일부터 다음 달 25일까지 한 달간 여론조사 신규 패널을 모집한다.

경기도, 서울시, 인천시에 거주하는 만 14세 이상이면 누구나 '경기도 여론조사' 홈페이지(https://survey.gg.go.kr)에 가입해 패널로 활동할 수 있다.

도는 이번 모집 기간 중 가입한 패널 200명을 추첨해 경품을 증정한다.

경기도 여론조사는 연간 30건 이상의 조사를 진행해 도 정책에 대한 도민의 의견을 듣고 있다.

새로운 조사가 시작되면 패널들에게 이메일과 휴대전화 문자로 알려주게 된다.

패널들은 PC 또는 휴대전화로 경기도 온라인 여론조사에 쉽고 간편하게 참여할 수 있다.

