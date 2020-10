진중권 "윤석열 말 한마디에 여·야 '발칵'…호들갑 떨지 말고 너희들 삶이나 잘사세요"

[아시아경제 최은영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 윤석열 검찰총장의 거취를 둘러싼 정치권의 반응에 대해 "벌써부터 성급히 견제구를 던지려는 모습이 볼썽사납네요"라고 일침을 가했다.

25일 진 전 교수는 페이스북에 "앞으로 정치하겠다고 얘기를 한 것도 아니고 그저 사회에 봉사할 길을 찾겠다는 말 한마디에 여야가 지레 확대해석해 발칵 뒤집힌 듯"이라고 말했다.

이어 "(윤 총장이) 퇴임 후에 뭘 할지, 그건 그 사람이 알아서 하게 놔두면 안 되나. 너희들 삶이나 잘사세요"라며 "지금은 그냥 그에게 검찰총장으로서 자기 임무에 충실히 하라고 하면 된다"라고 전했다.

아울러 "지금 그가 해야 할 일은 검찰총장으로서 검찰의 독립성을 수호하고 권력 비리 수사를 향해 들어오는 권력의 부당한 외압으로부터 수사 검사들을 지켜주는 것"이라며 "그게 사회 보편 이익에 부합하고 시민사회는 그에게 그것만 주문하면 된다"라고 덧붙였다.

앞서 지난 22일 윤석열 검찰총장은 국회 법제사법위원회의 대검찰청 국정감사에서 정계 진출 의향을 묻는 말에 대해 "퇴임하고 나면 우리 사회와 국민을 위해 어떻게 봉사할지 그런 방법을 천천히 생각해 보겠다"라고 답한 바 있다.

또한, 자신이 야권 대권 주자로 거론되는 것에 대해 "지금은 제 직무를 다하는 것만으로도 다른 생각을 할 겨를이 없다"라며 "(정치하겠다는 뜻이냐는 물음에는) 제가 말씀드리기 어렵다"라고 입장을 밝혔다.

이후 윤 총장의 발언에 대해 정치권에서는 여러 해석이 나왔다. 장제원 국민의힘 의원은 "여왕벌이 나타났다"라며 "야권 정치 지형의 대변화는 시작됐다"라고 반색한 바 있다.

홍준표 무소속 의원 역시 "잘 모실 테니 정치판으로 오라"며 "여의도 판에서도 통할 수 있는 대단한 정치력"이라고 환영했다.

반면 조국 전 법무부 장관은 "주권재민(民)이지 주권재검(檢)이 아니다"라며 "칼은 잘 들어야 한다. 그러나 칼잡이의 권한과 행태는 감시받고 통제되어야 한다"라며 비판했다.

김두관 더불어민주당 의원 역시 "검찰총장이 중립을 내팽개친 지는 오래고 급기야 검찰을 총장의 정치적 욕망을 위한 사유물로 전락시키고 있다"라며 꼬집은 바 있다.

