[아시아경제 이지은 기자] 25일 향년 78세로 별세한 이건희 삼성전자 회장에 대해 주호영 국민의힘 원내대표는 "대한민국 경제의 거목"이라며 조의를 표했다.

주 원내대표는 이날 "삼성과 함께 대한민국의 위상까지 세계 속에 우뚝세운 이 회장의 기업사를 후대가 기억할 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "'가족 빼고 모두 바꾸자'는 파격의 메시지로 삼성을 세계1등 기업으로 이끈 혁신의 리더"라고 이 회장을 평가하며 "일생 분초를 다투며 살아왔을 고인의 진정한 안식을 기원하며 명복을 빈다"고 말했다.

