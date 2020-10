[아시아경제 이지은 기자] 25일 별세한 이건희 삼성전자 회장에 대해 정의당은 조의를 표하면서도 정경유착과 무노조 경영으로 어두운 역사를 남겼다고 평했다.

정호진 정의당 수석대변인은 이날 이 회장 별세와 관련해 "조의를 표한다"며 이같이 밝혔다.

정 대변인은 "그러나 이 회장은 정경유착과 무노조 경영이라는 초법적 경영 등으로 대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 그리고 그 그림자가 이재용 부회장에게 이어졌다"며 "이제 그 어두운 역사의 그림자를 지우고, 재벌개혁을 자임하는 국민 속의 삼성이 되길 바란다"고 말했다.

