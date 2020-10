서울시, 지역특화 공공일자리 400개 만든다 … 포스트코로나 수요 반영

자치구·민간단체와 기획~추진 전 과정 함께 … 3년간 3500개 일자리 창출

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 자치구와 함께 주민이 필요로 하는 지역별 특화 일자리를 만드는 '시-구 상향적·협력적 일자리창출사업'을 통해 내년 400개의 공공일자리를 창출한다. 이미 20개 자치구와 함께 30개 사업분야 발굴을 마치고 총 60억원예산도 투입하기로 했다.

26일 서울시에 따르면, 지난 2018년부터 시작된 이 일자리사업은 기획부터 추진까지 전 과정을 시와 자치구, 지역 기반 민간단체가 공동으로 진행한다. 정부나 시가 기획하고 자치구는 시행만 하는 기존 '하향식' 사업과는 차별화된다. 매년 자치구 공모를 통해 사업을 선정하고, 최장 2년간 인건비와 운영비, 인프라 구축 등에 필요한 사업예산을 지원한다.

특히, 내년에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 우리사회 전반에 일상화된 비대면 산업과 일회용품 줄이기 같은 기후·환경 분야 사업이 대거 포함됐다. 포스트코로나 시대에 급변하는 사회변화에 대응하기 위한 현장의 실질적인 수요가 적극 반영된 결과로 분석된다.

대표적으로 강북구는 돌봄시설 등에서 사용되는 일회용품을 재사용 용기로 대체하는 사업을 시작한다. 동작구는 신선식품 배달시 나오는 아이스팩을 수거 후 세척해 필요한 소상공인에게 제공하는 신중년 일자리사업에 나선다. 관악구와 동대문구는 소상공인 제품을 비대면·온라인으로 홍보·판매하는 플랫폼을 구축한다.

마을밥상·마을공방 운영을 통한 지역 기반 일자리창출 플랫폼을 구축하는 '주민-마을 이음 프로젝트 후암로컬(용산구)', 어린이집 조리사 연차시 대체인력을 지원하는 '어린이집 대체조리사 지원 사업(양천구)', 동물행동 전문가를 양성하는 '아름다운 동물행복 반려문화 공공서비스(강동구)' 등도 주목된다.

서울시는 앞서 시-구 상협 일자리사업을 통해 최근 3년간 총 3415개의 양질의 공공일자리를 창출하며 지속가능한 지역기반 일자리 가능성을 확장하고 있다.

1000여개 봉제업체가 밀집한 국내 패션·봉제 중심 중구 신당동에서는 '공동브랜드'를 아이템으로 한 프로젝트가 한창인데, 청년 매니저 등이 신규 채용돼 브랜드 개발·런칭부터 공동 작업장·매장 오픈, 온라인 판로개척까지 총괄하면서 영세 업체에겐 공동 브랜드로 새 활력을 지원하고, 일자리도 창출하는 1석2조 효과를 거두고 있다.

노원구에서는 자치구가 공유주방을 조성하고 청년과 경력단절 여성들의 취·창업을 돕는 '나도 쉐프다' 프로젝트를 가동중이다.

사업기간 종료 후에도 지속가능한 비즈니스 모델로 자리매김할 수 있도록 전문 컨설팅을 통한 사업화도 병행한다. 그 결과 단순 업무나 고령자 중심의 기존 공공일자리 사업과 달리 청년과 신중년의 적극적인 참여를 이끌어내고 사업 유형도 다양화되고 있다.

청소전문인력을 선발해 지역 내 어린이집에 파견하는 서대문구의 '키즈클린플러스사업'은 2년 간의 사업을 마친 후 지속가능한 자치구 공공서비스 사업으로 발전한 케이스다. 보육교사의 근무환경을 개선하고 청결한 보육환경을 유지하는 등 1석2조 효과가 입증되면서 광진구, 양천구 등 다른 5개 자치구로도 확산됐다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "이 사업은 자치구마다 주민들이 현장에서 필요로 하는 사업을 일자리로 연결시킨다는 점에서 지속가능한 일자리로 발전할 수 있다"며 "특히 내년에는 일회용품 줄이기, 아이스팩 수거·재사용, 소상공인 비대면 판매 등 포스트코로나 시대가 요구하는 다양한 사업들이 포함된 만큼, 주민들의 삶에 실질적으로 기여하고 일자리도 창출하는 성과를 동시에 거두길 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr