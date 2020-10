LG유플러스, 지역난방공사와 열수송분야 안전관리체계 고도화 추진

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 940,308 전일가 11,750 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 기대감 무르익는 5G 관련주·통신주…실적·美 대선 수혜LGU+ "집으로 온 공연 '대학로Live' 시청자 25만 돌파"LG유플러스, 포스코에너지와 취약계층 비대면 학습 지원 close 는 한국지역난방공사와 열수송분야 안전관리체계 고도화를 위한 업무협력을 체결했다고 25일 밝혔다.

협약 주요내용은 ▲열수송시설 관련 실시간 안전진단을 위한 기술협력 ▲기술신뢰도 향상을 위한 상호협력 ▲4차산업혁명기술 등을 열수송분야에 적용하기 위한 관련 기술 공동발굴, 정보교류 및 협력 등이다.

두 회사는 이전에도 두 차례 기술협력을 통해 지하에 매설된 열수송관, 맨홀 등 관리시설을 원격으로 모니터링할 수 있도록 사물인터넷(IoT)을 접목하고 현장 실증을 거쳤다. 이를 통해 점점 노후화되는 지하시설의 안전을 확보할 수 있는 기술을 개발했다. 이번 협약을 통한 지하시설 안전관리 기술 고도화로 국민이 보다 안전한 지역난방 서비스를 이용할 수 있도록 할 방침이라고 LG유플러스는 밝혔다.

최택진 LG유플러스 기업부문장은 "IoT기술이 산업현장에 접목돼 국민의 안전을 확보하고 효율성을 높이기 위해서는 센서, 통신기술, 현장전문 노하우 등 다양한 전문가와의 협력이 필요하다"며 "지역난방공사와의 협력을 통해 4차산업혁명 기술이 국내 산업현장에서 많은 문제를 해결해줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr