英 메이 전 총리, 한국서 강연 한 번에 2억 받아갔다…퇴임 후 총 22억 벌어

[아시아경제 최은영 기자] 테리사 메이 영국 전 총리가 지난해 7월 총리직 퇴임 후 강연과 연설 등을 통해 150만 파운드 (약 22억원)이 넘는 수입을 올린 것으로 나타났다. 특히 지난달 한국 지식포럼에 참여해 13만 6000파운드(약 2억 원)를 받은 것은 영국 주요 정치인의 가장 비싼 강연료 2위에 올랐다.

24일(현지시간)영국 일간지 더타임스에 따르면 총리직에서 물러나 일반 하원의원(MP)으로 돌아간 메이 전 총리는 이후 3개 대륙에서 각종 강연 및 연설 등에 초대받았다.

특히 지난 2월 아랍에미리트(UAE)에서 열린 글로벌 여성 포럼에서 연설 대가로 11만 5000파운드(약 1억 7000만 원)를, 3월 브라운대학교 학생들에게 국제관계에 대해 강연하면서 비슷한 수입을 올렸다.

또한, 지난달에는 한국 지식포럼에 참여하여 13만 6000파운드 (한화 약 2억 원)을 받은 것으로 나타났다. 이는 영국 주요 정치인 중 1회 강연이나 연설로 가장 높은 수입을 올린 순위 2위에 해당한다.

메이 전 총리는 한국에 머무를 30시간 동안 문재인 대통령을 만나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 한국의 방역을 칭찬하는 한편 한국전쟁 당시 목숨을 잃은 영국 군인들에게 애도를 표했다.

한편 메이 전 총리는 토니 블레어, 고든 브라운, 데이비드 캐머런 전 총리와 마찬가지로 '워싱턴 스피커스 뷰로'(Washington Speakers' Bureau)와 독점계약에 서명했다.

메이 전 총리가 퇴임 후 강연 등으로 벌어들인 수입은 모두 150만 파운드 (약 22억 원)으로 1회 평균 금액은 11만 파운드 (약 1억 6000만 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

잉글랜드 남동부 메이든헤드를 지역구로 둔 메이 전 총리는 하원의원으로 8만 1932파운드 (약 1억 2천만 원)의 연봉을 받고 있다.

