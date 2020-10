[아시아경제 서소정 기자] 한라산에서 올가을 들어 처음 얼음이 얼고 서리가 내렸다.

제주지방기상청은 18일 새벽부터 아침 사이 한라산 고지대(해발 1500m 이상)에서 얼음과 서리가 관측됐다고 밝혔다.

이는 지난해 보다 10일 정도 빠른 것이다.

이날 아침 한라산 최저기온은 윗세오름 영하 1.6도, 진달래밭 영하 0.2도, 남벽 0도 등을 기록했다.

기상청은 19일 새벽부터 아침 사이에도 한라산 정상 부근 기온이 영하로 떨어져 얼음이 얼고 서리가 내리는 곳이 있겠다며 등산객의 안전사고 주의를 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr