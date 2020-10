김무성 “野 대권주자 누가한들 문재인보다 못하겠나”

"본격적인 경쟁이 시작되면 스타가 탄생할 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 김무성 전 국민의힘 의원은 15일 “현재 거론되는 당내주자들 중 누가한들 우리나라를 망치고 있는 문재인보다 못하겠느냐”며 문재인 대통령을 정조준했다.

김 전 의원은 이날 오후 '더 좋은 세상으로 포럼'(마포포럼)에서 진행된 원희룡 제주지사의 강연 직후 기자들과 만나 “우리당에 사람이 없다고 많이 하는데 전혀 그렇게 생각 안 한다”며 “본격적인 경쟁이 시작되면 스타가 탄생한다고 생각한다”며 이같이 말했다.

김 전 의원은 “(대권주자들에게) 중요한 것은 대통령이 돼서 도탄에 빠진 나라를 구하겠다는 강한 자기 의지”라며 “여러 가지 사정상 우리당 주자들이 그런 것을 하지 못했는데 오늘을 시작으로 적극적으로 자기 의지를 밝히는 좋은 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

김 전 의원은 “이번 선거는 게임의 룰을 어떻게 만들고, 반문연대를 공고하게 형성해서 뜻을 같이 하는 모든 주자들이 다 동참해서 선수를 뽑느냐가 중요하다”고 강조했다.

김 전 의원은 홍준표 전 자유한국당 대표에 대해서는 “홍 전 대표도 당연히 (강연에) 모셔야 된다”며 “언젠가는 해야 되는데 입당 문제가 정리 안 된 상태라 다음 기회에 하기로 했다”고 말했다.

