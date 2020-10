[2020국감]김종갑 한전 사장 "국민 공감 '전기요금 로드맵' 만들 것"

15일 산중위 국감…"전력 산업 성장 기반 조성"

[아시아경제 문채석 기자] 김종갑 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,200 전일대비 50 등락률 +0.24% 거래량 1,523,474 전일가 21,150 2020.10.15 13:08 장중(20분지연) 관련기사 [2020국감]"김종갑 한전 사장 주식 34.3억어치 보유"'수소발전 청사진' 좋긴한데…의무이행 주체·수급대책은요?한국전력, 최근 5일 개인 188만 7062주 순매도... 주가 2만 1350원(+0.95%) close 사장은 15일 "국민들이 이해하고 공감할 수 있는 합리적 전기요금 체계 도입 로드맵을 세워 전력 산업 전반에 성장 기반을 만들겠다"고 밝혔다.

김 사장은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 한전 업무보고를 통해 이같이 말했다.

그는 "에너지 산업은 에너지 전환, 디지털 변환이란 큰 변화에 직면해 있다"며 "정부는 그린뉴딜을 기후환경 위기 극복 및 새로운 국가 발전 전략으로 제시한 바 있다"고 전했다.

그러면서 "한전은 정부 정책 방향에 맞춰 대규모 신재생에너지 사업과 에너지 신사업을 확대할 것"이라며 "고객 서비스와 설비 정비 등 산업 전반의 디지털 전환을 가속화해 고객 편의를 극대화하겠다"고 발언했다.

김 사장은 "전력 그룹사와 함께 경영 전 분야 낭비 요소를 제거하고 경영 효율을 높여 재무건전성을 확보하겠다"고 언급했다.

국민과 국회, 정부, 주주, 지역사회 등 이해관계자와 적극 소통하겠다는 취지의 발언도 이어졌다.

그는 "뉴욕증시 상장된 유일한 공기업으로 세계적인 주식회사, 발전사로 성장하겠다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 어려움 극복과 사회적 가치 실현을 위한 일자리 창출, 소외계층 배려, 지역 상생에 소임을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr