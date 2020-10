코이카, 캄보디아 이주민 1만5000 가구에 코로나19 생필품 지원

해외유입으로 인한 캄보디아 코로나19 확산 방지 및 취약계층 지원

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 캄보디아에서 국제이주기구(IOM)와 협업해 이주민에게 긴급 식량·위생용품 세트 1만5000개를 지원한다고 15일 밝혔다.

코로나19 영향으로 해외에서 실직하여 자국으로 돌아온 캄보디아 이주민들은 올해 3월 이후 약 11만명에 달한다. 이주민들은 대부분 캄보디아 내 거취가 불명확한 취약계층으로 입국 시 코로나19 검사 이후 2주 간의 의무 자가격리 기간 동안 외부의 지원이 없으면 최소한의 식생활도 어려운 상황이다.

이에 코이카는 캄보디아 해외유입 취약계층에 대한 인도적 지원 및 코로나19 확산 방지를 위해 이주민 유입 또는 거주가 많은 가장 많은 5개 지역에서 자가격리 중인 1만5000가구에 긴급 식량·보건 위생 물품 세트를 지원한다. 지난 14일부터 배포를 시작했으며, 올 12월까지 모두 전달한다는 계획이다.

긴급 식량 세트는 이주민들이 자가격리 기간 동안 끼니를 때울 수 있도록 쌀 10kg, 생선 통조림, 비스킷, 물 등 필수 식료품 중심으로 구성했다. 같이 전달한 보건 위생 물품 세트에는 개인 위생관리를 위한 비누, 샴푸, 칫솔, 마스크 등을 넣었다.

이밖에 코이카는 캄보디아 이주민 10만명을 대상으로 코로나19 확산 방지를 위한 손 씻기, 사회적 거리두기, 올바른 마스크 착용법 등 기초보건 교육을 실시하고, 현지 의료인력 160명에게는 코로나19 검사 및 검체채취 방법 등 감염병 대응 교육을 병행하고 있다.

14일(현지시각) 캄보디아 남부 프레이벵주에서 진행된 물품 기증식에 노현준 코이카 캄보디아 사무소장, 크리스틴 파르코 캄보디아 사무소장, 찬 타(Chan Tha) 프레이벵주 부주지사 등이 참석했다.

