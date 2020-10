김정은, 함덕지구 찾아 "사상초유 산악협곡도시로 꾸릴 것"

함남 검덕지구 태풍 피해복구 현장 시찰



김정은 북한 국무위원장이 태풍 '마이삭'으로 큰 피해를 입었던 북한의 대표 광물 생산지 함경남도 검덕지구 피해복구 현장을 시찰하고 '사상초유의 산악협곡도시'로 만들겠다는 구상을 밝혔다.

14일 북한 관영매체 조선중앙통신은 "김정은 동지께서 함경남도 검덕지구 피해복구 현장을 현지지도했다"면서 "검덕지구 건설방향과 관련한 구체적인 가르치심을 주시었다"고 보도했다.

지난달 김 위원장은 당 중앙군사위원회 확대회의를 열고 태풍 '마이삭'의 직격탄을 맞은 검덕지구 복구에 군부대를 동원할 것을 지시한 바 있다. 친필 편지까지 공개하고 수도당원사단의 지원을 요청하기도 했다.

김 위원장은 먼저 "실제 와보니 검덕지구의 피해가 생각보다 대단히 컸다"며 "혹심한 피해 흔적을 말끔히 가셔내고 복구 건설의 터전을 힘차게 다져나가고 (있다)"고 복구 현장에 투입된 군의 노력을 치하했다.

현장의 군인을 위한 동절기 피복 공급과 후방공급 현황을 확인하고 방역학적 요구에 맞는 생활 환경을 마련할 것을 지시하기도 했다.

김 위원장은 산비탈에 세워진 단층주택을 보면서는 "반세기도 훨씬 전에 건설한 살림집이 그대로 있다"며 "우리가 재해로 무너진 집들만 새로 지어줄 생각을 하였지 너무나 기막힌 환경과 살림집에서 고생하고 있는 인민들의 실상을 제대로 알지도 못했다"고 안타까움을 표시하기도 했다.

그는 "이렇게 뒤떨어진 생활환경 속에서 살게 한데 대하여 심각히 자책해야 한다"면서 "오늘 우리가 이런 지방인민들의 살림형편을 보고서도 외면한다면 우리 당의 인민적 시책이 빈말공부에 지나지 않고 낯내기나 하는 것으로 될 것"이라고 했다.

그러면서 대흥·검덕·룡양의 낙후성을 털어버리고 현대적인 주택을 건설하고 국가적인 광산도시로 바꿀 구상을 내놓고는 8차 당대회를 통해 해당 지역에 2만5000세대 주택을 새로 건설하겠다고 밝혔다.

현재 검덕지구에서는 '살림집'(주택) 2300여세대를 새로 건설 중이며, 총공사량의 60%까지 공사가 진행됐다.

검덕지구는 철강산업에 필요한 연과 아연의 매장량이 풍부하고 세계 최대 규모의 마그네사이트가 매장돼 있어 북한에서는 '금골' 또는 '돈골'로도 불리는 지역이다.

이날 시찰에는 박정천 군 총참모장, 리일환 당 부위원장, 김용수 당 부장, 조용원 조직지도부 제1부부장, 현송월 선전선동부 부부장, 김명식 해군사령관이 동행했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr